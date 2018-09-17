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Почти 170 тысяч кустарников и деревьев высадят этой осенью в Москве
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Почти 170 тысяч кустарников и деревьев высадят этой осенью в Москве 

Авторадио + ещё 15 17 сентября 2018
Фото: MosDay.ru
Как сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования, во дворах будет высажено более 3 тысяч деревьев и более 127 тысяч кустарников, на территориях социальных объектов — около 7 тысяч кустов. Также будут восстановлены деревья взамен утраченных в результате аномальных погодных явлений. Этой весной в Москве высадили почти 190 тысяч деревьев и кустарников. За время действия программы «Миллион деревьев», которая стартовала в 2013 году, в столице высажено более 2 миллионов деревьев и кустарников.
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