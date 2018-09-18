В Центральном районе Петербурга почти на месяц изменится движение автобусов

Санкт-Петербурге из-за прокладки коммуникаций в Центральном районе с 19 сентября по 14 октября изменится движение автобусов № 15, 46, 55, сообщает Inforeactor.

Автобус №15 будет следовать от остановки «Белорусская улица» до Новгородской улицы по трассе, а далее проследует по улице Моисеенко, 9-й Советской, Греческому проспекту, улице Некрасова и до конечной станции «Площадь Восстания».

Маршрут №46 пройдёт от станции «Крестовский остров» до улицы Моисеенко по автотрассе, затем по Мытнинской, 8-й Советской, Новгородской улицам и до конечной остановки «Площадь Александра Невского».

Автобус №55 проследует по трассе от остановки «Улица Маршала Тухачевского» до Новгородской улицы, затем по улицам Моисеенко, Мытнинской, 8-й Советской, Новгородской и до остановки «Площадь Александра Невского».