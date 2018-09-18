Гостиница «Севастополь» может увеличиться после строительства корпуса с фитнес-клубом

Данный проект изменений в ПЗЗ вынесут на публичные слушания. Площадь зданий гостиницы «Севастополь», как сообщается, может увеличиться. Предполагается, что на юго-западе Москвы увеличится площадь, когда построят новый корпус с фитнес-клубом. — Градостроительно-земельная комиссия столицы, согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: улица Большая Юшуньская, владение 1А, — сообщает агентство городских новостей «Москва» Так, в планах возведение в составе гостиничного комплекса нового двухэтажного здания. Его площадь составит 800 квадратных метров.