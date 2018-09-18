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Гостиница «Севастополь» может увеличиться после строительства корпуса с фитнес-клубом
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Гостиница «Севастополь» может увеличиться после строительства корпуса с фитнес-клубом 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Данный проект изменений в ПЗЗ вынесут на публичные слушания.
Площадь зданий гостиницы «Севастополь», как сообщается, может увеличиться.
Предполагается, что на юго-западе Москвы увеличится площадь, когда построят новый корпус с фитнес-клубом.
— Градостроительно-земельная комиссия столицы, согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: улица Большая Юшуньская, владение 1А, — сообщает агентство городских новостей «Москва».
Так, в планах возведение в составе гостиничного комплекса нового двухэтажного здания. Его площадь составит 800 квадратных метров.
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