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Несколько тысяч человек искупались в столичных водоемах в сентябре
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Несколько тысяч человек искупались в столичных водоемах в сентябре 

Москва24 7 часов назад
Фото: Москва24
Более трех тысяч человек искупались в столичных водоемах с начала сентября, несмотря на низкую температуру воды. Об этом Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.
В зонах ответственности Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах с начала первого осеннего месяца находились почти 115 тысяч человек. Из них 3,2 тысячи купались и 3,8 тысяч рыбачили, заявили в департаменте. За этот период во время происшествий на водоемах спасли трех людей.
"Температура воды на столичных водоемах составляла от 15 до 21 градуса, с каждым днем она понижается", — отметили в пресс-службе.
В августе сообщалось, что спасатели вытащили пьяного мужчину из Люблинского пруда.
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