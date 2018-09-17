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Более 1,1 тысячи жилых домов отремонтируют в 2019 году по программе капремонта
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Более 1,1 тысячи жилых домов отремонтируют в 2019 году по программе капремонта 

Москва24 14 часов назад
Фото: Москва24
Более 1,1 тысячи жилых домов отремонтируют в столице в 2019 году в рамках программы капитального ремонта, сообщает Агентство «Москва».
Больше всего домов отремонтируют в центре столицы — 259, на востоке города работы ожидают 195 домов, а на севере — 153.
Всего в краткосрочный план региональной программы капремонта многоквартирных домов Москвы на 2018–2020 годы включено 5,1 тысячи домов общей площадью 27,5 миллиона квадратных метров.
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Москвы реализуется с июля 2015 года. Сейчас в нее включены 27 тысяч 749 домов общей площадью 244,5 миллиона квадратных метров. В рамках программы запланирован ремонт более 350 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов и замена 112 тысяч лифтов.
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