Более 9 тысяч деревьев высадят в городе

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Более 9 тысяч деревьев высадят в Москве осенью 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Васильев Роман
Более девяти тысяч деревьев и 158 тысяч кустарников высадят в Москве этой осенью в рамках акции "Миллион деревьев". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
По информации ведомства, во дворах планируют посадить свыше трех тысяч деревьев и около 127 тысяч кустарников. Кроме того, по подпрограмме "Лунка в лунку" на месте старых появится еще 2,8 тысячи деревьев и 22 тысячи кустов. Также около семи тысяч кустарников высадят на территориях городских социальных объектов.
В пресс-службе Интерфаксу рассказали, что за весь период реализации программы "Миллион деревьев", стартовавшей осенью 2013 года, в столице посадили уже более двух миллионов деревьев и кустарников. Только этой весной по программе было высажено свыше 330 тысяч деревьев.
По словам собеседника агентства, москвичи тоже могут принять участие в озеленении дворов рядом со своими домами. В частности, их приглашают проголосовать за работы по озеленению и за породы предлагаемых к высадке деревьев и кустарников.
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