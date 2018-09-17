Более 9 тысяч деревьев высадят в городе

Более 9 тысяч деревьев высадят в Москве осенью

Более девяти тысяч деревьев и 158 тысяч кустарников высадят в Москве этой осенью в рамках акции "Миллион деревьев". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По информации ведомства, во дворах планируют посадить свыше трех тысяч деревьев и около 127 тысяч кустарников. Кроме того, по подпрограмме "Лунка в лунку" на месте старых появится еще 2,8 тысячи деревьев и 22 тысячи кустов. Также около семи тысяч кустарников высадят на территориях городских социальных объектов.

В пресс-службе Интерфаксу рассказали, что за весь период реализации программы "Миллион деревьев", стартовавшей осенью 2013 года, в столице посадили уже более двух миллионов деревьев и кустарников. Только этой весной по программе было высажено свыше 330 тысяч деревьев.

По словам собеседника агентства, москвичи тоже могут принять участие в озеленении дворов рядом со своими домами. В частности, их приглашают проголосовать за работы по озеленению и за породы предлагаемых к высадке деревьев и кустарников.