Власти согласились предоставить земельный участок для строительства храмового комплекса в Троицком административном округе 

Градостроительно—земельная комиссия города Москвы, возглавляемая Мэром Москвы, на заседании 13 сентября 2018 года согласилась с предоставлением земельного участка по адресу: поселение Кленовское, на территории кладбища «Товарищево» (Троицкий административный округ) для строительства храмового комплекса.
По словам Председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря Градостроительно-земельной комиссии Константина Тимофеева, участок ориентировочной площадью 0,14 гектар будет передан инвестору в безвозмездное пользование для проектирования и строительства православного храмового комплекса сроком на 9 лет.
Суммарная поэтажная площадь объекта может составить порядка 840 квадратных метров.
На данный момент участок свободен от застройки.