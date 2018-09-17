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Власти согласились предоставить земельный участок для строительства храмового комплекса в Троицком административном округе
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Власти согласились предоставить земельный участок для строительства храмового комплекса в Троицком административном округе 

Комитет города Москвы по реализации инвестиционных проектов в строительстве + ещё 2 16 часов назад
Фото: Новые Округа
Градостроительно—земельная комиссия города Москвы, возглавляемая Мэром Москвы, на заседании 13 сентября 2018 года согласилась с предоставлением земельного участка по адресу: поселение Кленовское, на территории кладбища «Товарищево» (Троицкий административный округ) для строительства храмового комплекса.
По словам Председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря Градостроительно-земельной комиссии Константина Тимофеева, участок ориентировочной площадью 0,14 гектар будет передан инвестору в безвозмездное пользование для проектирования и строительства православного храмового комплекса сроком на 9 лет.
Суммарная поэтажная площадь объекта может составить порядка 840 квадратных метров.
На данный момент участок свободен от застройки.
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