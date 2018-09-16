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Туристов из Москвы в Самару будут завлекать с помощью Казани
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Туристов из Москвы в Самару будут завлекать с помощью Казани 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Самару включат в туристический маршрут
Столицу 63-го региона включат в туристический железнодорожный маршрут Москва — Самара — Казань — Москва. Об этом сообщил врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.
— Этот маршрут будет пользоваться популярностью и позволит сократить транспортные расходы при формировании на его базе новых турпродуктов, — считает Михаил Мальцев.
Чиновник напомнил, что с 9 декабря между Самарой и Казанью ежедневно начнет курсировать поезд. Время в пути составит 10-11 часов. Отправление из Самары — в 19:26, из Казани — 21:20. Поезд будет делать остановки на станциях Чапаевск, Безенчук, Сызрань-1, Ульяновск-Центральный, Буа, Зеленый Дол. В составе будут купейные и плацкартные вагоны.
— При запуске туристического продукта, стоимость поездки в купе по маршруту Москва — Самара — Казань — Москва может составить от 3969 рублей.
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