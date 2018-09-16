Туристов из Москвы в Самару будут завлекать с помощью Казани

Самару включат в туристический маршрут

Столицу 63-го региона включат в туристический железнодорожный маршрут Москва — Самара — Казань — Москва. Об этом сообщил врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев.

— Этот маршрут будет пользоваться популярностью и позволит сократить транспортные расходы при формировании на его базе новых турпродуктов, — считает Михаил Мальцев

Чиновник напомнил, что с 9 декабря между Самарой и Казанью ежедневно начнет курсировать поезд. Время в пути составит 10-11 часов. Отправление из Самары — в 19:26, из Казани — 21:20. Поезд будет делать остановки на станциях Чапаевск, Безенчук, Сызрань-1, Ульяновск-Центральный, Буа, Зеленый Дол. В составе будут купейные и плацкартные вагоны.

— При запуске туристического продукта, стоимость поездки в купе по маршруту Москва — Самара — Казань — Москва может составить от 3969 рублей.