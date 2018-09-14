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В московском метро произошел сбой
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В обшивке «Союза» обнаружены новые следы дрели
В обшивке «Союза» обнаружены новые следы дрели

На серой ветке московского метро произошел сбой 

Газета.Ru 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии метро следуют с увеличенными интервалами. Об этом сообщается в твиттере организации.
Как уточняется, увеличение времени между поездами произошло из-за инцидента с пассажиром. Речь идет о поездах, которые движутся в центр.
«На Серпуховско-Тимирязевской линии увеличены интервалы движения поездов на южном участке лини», — говорится в сообщении.
В настоящее время движение поездов вводится в график.
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