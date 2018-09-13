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Гараж для грузовых машин станет музеем
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Гараж для грузовых машин станет музеем 

Вечерняя Москва 13 сентября 2018
Фото: Вечерняя Москва
Музей и культурный центр «Московский транспорт» планируют создать в исторических зданиях «Гаража для грузовых машин» в центре города.
«Гараж для грузовых машин» — объект культурного наследия регионального значения, который находится в Басманном районе Москвы на Новорязанской улице. В середине прошлого века постройка знаменитого советского архитектора Константина Мельникова была предназначена для стоянки грузовых автомобилей Московского коммунального хозяйства.
Позже, в 1948 году, и вплоть до прошлого года здесь располагался автобусный парк, в «Гараже для грузовых машин» находились автобусы, которые обслуживали городские маршруты.
Сейчас же пространство, площадь которого составляет 1,81 гектара, планируют превратить в музей с выставочными залами, где гости смогут поближе познакомиться со столичным транспортом. Здесь планируется проводить выставки, презентации, встречи, семинары и другие мероприятия.
Все необходимые изменения в правила землепользования и застройки власти столицы уже внесли.
— В дальнейшем исторические здания гаража планируется восстановить, а также построить новые здания площадью 9,3 тысячи квадратных метров. Строительство будет вестись вне зоны объектов культурного наследия, — рассказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
После того как завершатся все необходимые ремонтные работы, здесь откроется музей и культурный центр «Московский транспорт».
Кстати, посмотреть на общественный транспорт столицы сейчас можно в другом музее, расположенном на Рогожском Валу.
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