Орел присоединится к «Кроссу Нации»

В субботу, 15 сентября, Орел в 13-й раз присоединится ко Всероссийскому дню бега, сообщили в мэрии.

В «Кроссе Нации» могут участвовать любители и профессионалы всех возрастов. Для этого необходимо до 14 сентября обратиться в училище Олимпийского резерва и получить допуск на соревнования. Также разрешение можно получить и в сам день забега, 15 сентября, на площади Ленина с 8.30 до 11.30. К стойке регистрации нужно подойти с паспортом, медицинской справкой и полисом ОМС.

В 11.00 стартует первый забег — дистанция 600 м для девочек и мальчиков 2008 года рождения и младше. Затем на линию выйдут участники дистанции 1 км, 2 км и 4 км.

Маршруты «Кросса Нации»: улица Пролетарская гора — Детский парк — Левый берег реки Орлик — переулок Почтовый — улица Ленина — улица Салтыкова-Щедрина — поворот к гостинице «Русь» — площадь Ленина (финиш).