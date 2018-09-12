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Явка на выборах мэра осталась на уровне 2013 года
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Мосгоризбирком: Явка на выборах мэра осталась на уровне 2013 года 

Национальная Служба Новостей + ещё 11 12 сентября 2018
Фото: ТАСС
Явка на выборы мэра Москвы в этом году совпала с уровнем 2013 года и составила 30,96%. Об этом в ходе заседания Московской городской избирательной комиссии объявил её председатель Валентин Горбунов. Он также отметил, что этот показатель намного выше по сравнению с крупными городами США — Лос-Анджелеса, Нью-Йорка.
На заседании Мосгоризбиркома в среду, 12 сентября, были утверждены результаты выборов мэра, согласно которым Сергей Собянин победил, набрав 70,17% голосов. Второе место на выборах занял Вадим Кумин от КПРФ — 11,38%, далее идут: Илья Свиридов от «Справедливой России» — 7,01%, Михаил Дегтярев от ЛДПР — 6,72%, Михаил Балакин от партии «Союз горожан» — 1,87%.
На заседании Мосгоризбиркома также отмечалось, что ни одна жалоба о нарушении избирательного законодательства на выборах мэра не нашла своего подтверждения.
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