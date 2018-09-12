Мосгоризбирком: Явка на выборах мэра осталась на уровне 2013 года

Явка на выборы мэра Москвы в этом году совпала с уровнем 2013 года и составила 30,96%. Об этом в ходе заседания Московской городской избирательной комиссии объявил её председатель Валентин Горбунов . Он также отметил, что этот показатель намного выше по сравнению с крупными городами США — Лос-Анджелеса, Нью-Йорка.

На заседании Мосгоризбиркома также отмечалось, что ни одна жалоба о нарушении избирательного законодательства на выборах мэра не нашла своего подтверждения.