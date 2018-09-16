В Москве перекроют часть улиц

В Москве пройдет ежегодный осенний велопарад

Ежегодный осенний велопарад в поддержку развития велоинфраструктуры и за безопасность на дорогах пройдет в воскресенье в Москве . Ожидается, что в нем примут участие более 30 тыс. человек, сообщили ТАСС в столичном департаменте транспорта.

"Участники мероприятия покажут, что велосипед — это экологичный и полезный для здоровья транспорт, на котором удобно добираться до работы или до станций метро. Кроме того, это отличный шанс попробовать свои силы для тех, кто еще только планирует стать велосипедистом", — сказали в пресс-службе департамента.

Сбор участников велопарада начнется в 11:00 на Звездном бульваре и Останкинском проезде, где гостей ждет развлекательная программа и конкурсы. Колонна начнет движение в 12:00 и проследует по городским улицам и набережным до парка "Красная Пресня". На финише все участники смогут отдохнуть и принять участие в развлекательных программах парка.

В департаменте отметили, что организаторы акции подготовили сюрпризы для участников. Всю рабочую неделю с 16 по 23 сентября для жителей Москвы на велосипедах будут действовать бонусы и скидки у партнеров мероприятия. С 16 по 22 сентября для удобства велосипедистов, проживающих в отдаленных районах города или в Подмосковье, организуется бесплатный провоз велосипедов в наземном городском транспорте, Московском центральном кольце и электричках.

В 2017 году ежегодный осенний велопарад прошел 17 сентября, в нем приняли участие 30 тыс. человек. Участники проехали от Звездного бульвара по набережным до парка "Красная Пресня". Общая протяженность маршрута составила около 30 км.

Ограничения для автотранспорта

В связи с проведением мероприятия 16 сентября будет ограничено движение транспорта. В этот день с 12:00 и до окончания движения колонны велосипедистов закроют Звездный бульвар, дублер проспекта Мира, улицу Космонавтов, улицу Бориса Галушкина, Ростокинский проезд, Русаковскую, Рубцовскую, Лефортовскую набережные. Также в этот период будет закрыта улица Академика Туполева, Сыромятническая, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Краснопресненская набережные, улица 1905 Года и Хамовнический Вал.

Кроме того, с 04:00 до 16:00 по одной полосе будет перекрыто на Останкинском проезде от улицы Академика Королева до Звездного бульвара и на Звездном бульваре от улицы Цандера до Останкинского проезда. С 10:00 до 15:00 нельзя будет проехать по Мантулинской улице и в 1-м Красногвардейском проезде между Мантулинской улицей и домом №4 (корпус "Б", строение 2).