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Музей Победы впервые станет одной из площадок фестиваля «Круг света» в Москве
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Музей Победы впервые станет одной из площадок фестиваля «Круг света» в Москве 

RT на русском + ещё 1 6 часов назад
Фото: RT на русском
Музей Победы впервые будет одной из площадок международного фестиваля «Круг света» в Москве, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Посетители увидят древнюю столицу, сбор полков перед Куликовской битвой, флот времён Петра I, а также совершат виртуальное путешествие по стране.
В музее собрана обширная коллекция военной техники времён Великой Отечественной войны, и организаторы решили посвятить вторую проекцию самым заметным достижениям инженерной мысли. Например, на фасаде покажут чертежи известных судов, машин и самолётов.
Ранее сообщалось, что фестиваль «Круг света» пройдёт в Москве с 21 по 25 сентября.
Также URA.RU сообщало о международном Дягилевском фестивале в Перми.
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