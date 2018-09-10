Музей Победы впервые станет одной из площадок фестиваля «Круг света» в Москве

Музей Победы впервые будет одной из площадок международного фестиваля «Круг света» в Москве , сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Посетители увидят древнюю столицу, сбор полков перед Куликовской битвой, флот времён Петра I, а также совершат виртуальное путешествие по стране.

В музее собрана обширная коллекция военной техники времён Великой Отечественной войны, и организаторы решили посвятить вторую проекцию самым заметным достижениям инженерной мысли. Например, на фасаде покажут чертежи известных судов, машин и самолётов.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Круг света» пройдёт в Москве с 21 по 25 сентября.

Также URA.RU сообщало о международном Дягилевском фестивале в Перми.