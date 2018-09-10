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Более 170 тыс. поездок совершили пассажиры МТППК на участке Москва — Крюково 8-9 сентября
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Более 170 тыс. поездок совершили пассажиры МТППК на участке Москва — Крюково 8-9 сентября 

Агентство «Москва» 7 часов назад
Пригородные поезда Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) перевезли 172 тыс. пассажиров на участке Москва — Крюково в выходные 8-9 сентября, сообщили в пресс-службе компании.
«Более 170 тыс. пассажиров воспользовались пригородными поездами и «Ласточками» Московско-Тверской ППК в праздничные выходные, посвященные Дню города Москвы. На участке Москва — Крюково обычные электрички перевезли порядка 142 тыс. человек, а скоростные «Ласточки» — около 30 тыс.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что наиболее востребованной станцией среди пассажиров стал Ленинградский вокзал — 8-9 сентября здесь побывали более 75 тыс. человек. Помимо него в эти два дня популярностью у пассажиров пользовались станции «Химки» и «Петровско-Разумовское» — они приняли свыше 30 и 20 тыс. человек соответственно.
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