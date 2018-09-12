Повышенный уровень погодной опасности в столичном регионе продлили на четверг

Желтый уровень погодной опасности в Москве Подмосковье продлен на четверг, 13 сентября. В регионе сохраняется риск возникновения пожаров, сообщает Гидрометцентр России

Уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности держится в столичном регионе с начала месяца.

Ранее в МЧС предупредили москвичей об усилении ветра в ближайшее часы. В некоторых районах города его порывы будут достигать 13–18 метров в секунду, в Подмосковье — 18 метров в секунду.

В среду в Москве сохранится облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до + 20 градусов.

По прогнозам метеорологов, в ночь на пятницу в некоторых районах Подмосковья может похолодать до нуля градусов.