Повышенный уровень погодной опасности в столичном регионе продлили на четверг 

Желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлен на четверг, 13 сентября. В регионе сохраняется риск возникновения пожаров, сообщает Гидрометцентр России.
Уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности держится в столичном регионе с начала месяца.
Ранее в МЧС предупредили москвичей об усилении ветра в ближайшее часы. В некоторых районах города его порывы будут достигать 13–18 метров в секунду, в Подмосковье — 18 метров в секунду.
В среду в Москве сохранится облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до + 20 градусов.
По прогнозам метеорологов, в ночь на пятницу в некоторых районах Подмосковья может похолодать до нуля градусов.