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Повышенный уровень погодной опасности в столичном регионе продлили на четверг
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Повышенный уровень погодной опасности в столичном регионе продлили на четверг 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
Фото: Москва24
Желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлен на четверг, 13 сентября. В регионе сохраняется риск возникновения пожаров, сообщает Гидрометцентр России.
Уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности держится в столичном регионе с начала месяца.
Ранее в МЧС предупредили москвичей об усилении ветра в ближайшее часы. В некоторых районах города его порывы будут достигать 13–18 метров в секунду, в Подмосковье — 18 метров в секунду.
В среду в Москве сохранится облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до + 20 градусов.
По прогнозам метеорологов, в ночь на пятницу в некоторых районах Подмосковья может похолодать до нуля градусов.
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