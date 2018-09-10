Метро до Внуково могут построить к 2023 году

«Проект планировки территории для продления Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта „Внуково“ планируется утвердить в следующем году», — сказал М. Хуснуллин.

По его словам, на участке длиной 5.2 км планируется разместить две станции: «Пыхтино» и «Внуково».

"Этот участок метро построят от тупиков за станцией «Рассказовка» вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту «Внуково» вдоль Центральной улицы", — отметил М. Хуснуллин.

Заммэра подчеркнул, что продление желтой линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание работников и посетителей аэропорта «Внуково».

Будет обеспечена скоростная связь с центральной частью города поселений Внуковское, Марушкинское и Филимонковское Новой Москвы

Напомним, 30 августа открылось сразу семь станций Калининско-Солнцевской линии метро: «Мичуринский проспект», «Озерная», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».

Самой востребованной стала «Новопеределкино». В будний день через станцию проходит почти 16.5 тыс. пассажиров, в выходной — около 12.5 тыс. человек.

АО «Международный аэропорт „Внуково“ (ИНН 7710404473) — один из крупнейших авиатранспортных комплексов России . Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Карта полётов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки. Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя современными взлётно-посадочными полосами длиной 3500 м и 3060 м, аэродромная пропускная способность составляет 58 взлётно-посадочных операций в час. Общая площадь — около 300 тыс. кв. м, что даёт возможность обслужить до 35 млн пассажиров в год.

Пассажиропоток аэропорта „Внуково“ в первом полугодии 2018 года составил 9.419 млн, что на 19.8% больше аналогичного показателя 2017 года.

В июне 2018 года в аэропорту было обслужено 2.182 млн пассажиров, что на 18.2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это рекордный месячный объём обслуживания пассажирских перевозок в истории аэропорта, отмечается в сообщении.

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) вырос на 21.4% до 1.287 млн, на международных (МВЛ) — на 13.9% до 896 тыс. Перевозки грузов и почты в прошлом месяце увеличилось на 12.7% до 6.035 тыс. т.

По данным ИПС „ДатаКапитал“ ИА АК&М, чистый убыток АО „Международный аэропорт „Внуково“ по РСБУ в 2017 году вырос на 3.74% до 227.714 млн руб. с 219.503 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 4.6 раза до 3.429 млрд руб. с 745.104 млн руб., прибыль от продаж составила 292.513 млн руб. против убытка в 255.992 млн руб. за 2016 год, убыток до налогообложения снизился на 27.24% до 192.456 млн руб. с 264.515 млн руб.

Московский метрополитен начал работу 15 мая 1935 года. Его доля в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы составляет 56%.

Средняя дальность одной поездки в метро составляет около 14.6 км, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 9 млн пассажиров.

Ежедневно по 14 линиям метрополитена (включая Московское центральное кольцо (МЦК) и Московскую монорельсовую транспортную систему), общей протяжённостью 424.7 километров (365.7 км — метро, 54 км — МЦК, 5 км — Монорельсовая система) с 252 станциями (215 станций метро, 31 станция МЦК и шесть станций монорельса) пропускается более 11 тыс. поездов.

Средняя эксплуатационная скорость поездов Московского метрополитена (с учетом остановок) составляет около 41.61 км/ч. При этом обеспечивается высокая регулярность движения поездов с минимальным интервалом — 90 секунд.