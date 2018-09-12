Многоуровневый паркинг на 150 мест могут построить на ул. Авиаторов

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) согласилась предоставить участок на ул. Авиаторов для строительства гаража, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным , согласилась с предоставлением земельного участка по адресу: ул. Авиаторов, рядом с д. 22/17 (ЗАО) для строительства гаража», — говорится в сообщении.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Константина Тимофеева , участок ориентировочной площадью 0,3 га будет передан инвестору в аренду сроком на шесть лет без проведения торгов для строительства многоуровневого паркинга на 150 машиномест. Предельная высота застройки — пять этажей.

Уточняется, что ГЗК также согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении данной территории. Проект внесения изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.