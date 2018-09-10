Погода на неделю: в Кировской области будет дождливо и пасмурно

Только два дня будет относительно хорошая погода с солнцем.

В понедельник синоптики обещают температуру от +4 до +15 градусов.

Максимальная скорость ветра составит 5 м/с. Этот день, как и следующий, будет солнечным.

Во вторник ожидается температура от +5 до +16 градусов, скорость ветра не изменится.

В среду вечером начнется сильный дождь. Температура составит от +7 до +19 градусов, резко усилится ветер — до 15 м/с.

В четверг снова похолодает: от +12 до +14 градусов. Весь день будут идти дожди с грозами. Скорость ветра возрастет до 21 м/с.

В пятницу синоптики обещают температуру от +10 до +13 градусов, ветер до 16 м/с и небольшой дождь на протяжении дня.

Выходные ожидаются пасмурные, с небольшими дождями и ветром до 8 м/с. Температура составит +9 — +12 градусов в субботу и +8 — +15 в воскресенье.

Фото — blog-is.ru