Погода на неделю: в Кировской области будет дождливо и пасмурно 

Только два дня будет относительно хорошая погода с солнцем.
В понедельник синоптики обещают температуру от +4 до +15 градусов.
Максимальная скорость ветра составит 5 м/с. Этот день, как и следующий, будет солнечным.
Во вторник ожидается температура от +5 до +16 градусов, скорость ветра не изменится.
В среду вечером начнется сильный дождь. Температура составит от +7 до +19 градусов, резко усилится ветер — до 15 м/с.
В четверг снова похолодает: от +12 до +14 градусов. Весь день будут идти дожди с грозами. Скорость ветра возрастет до 21 м/с.
В пятницу синоптики обещают температуру от +10 до +13 градусов, ветер до 16 м/с и небольшой дождь на протяжении дня.
Выходные ожидаются пасмурные, с небольшими дождями и ветром до 8 м/с. Температура составит +9 — +12 градусов в субботу и +8 — +15 в воскресенье.
Фото — blog-is.ru