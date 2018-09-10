Ещё
Погода на неделю: в Кировской области будет дождливо и пасмурно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода на неделю: в Кировской области будет дождливо и пасмурно 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Только два дня будет относительно хорошая погода с солнцем.
В понедельник синоптики обещают температуру от +4 до +15 градусов.
Максимальная скорость ветра составит 5 м/с. Этот день, как и следующий, будет солнечным.
Во вторник ожидается температура от +5 до +16 градусов, скорость ветра не изменится.
В среду вечером начнется сильный дождь. Температура составит от +7 до +19 градусов, резко усилится ветер — до 15 м/с.
В четверг снова похолодает: от +12 до +14 градусов. Весь день будут идти дожди с грозами. Скорость ветра возрастет до 21 м/с.
В пятницу синоптики обещают температуру от +10 до +13 градусов, ветер до 16 м/с и небольшой дождь на протяжении дня.
Выходные ожидаются пасмурные, с небольшими дождями и ветром до 8 м/с. Температура составит +9 — +12 градусов в субботу и +8 — +15 в воскресенье.
Фото — blog-is.ru
Vyatka-grad.ru: последние новости
В Москве жителя Кировской области задавил поезд в метро: 25-летний мужчина спрыгнул на пути, чтобы справить нужду Филиал «Кировэнерго» приглашает кировчан на общегородской праздник в рамках фестиваля #Вместеярче Никита Белых опубликовал первую статью из колонии: календарь с зэками и поощрение инициативы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина перехватила данные военных спутников РФ918
США могут ударить по силам РФ в Сирии615
Россия может получить свой «Суэцкий канал»101
Пугачева удивила поведением на главном событии Москвы26
РПЦ готовит жесткий ответ на автокефалию Украины90
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
00:35
Киркорова и Баскова распекли за «мерзкий трэш»
Шоу-бизнес
09:36
Памфилова оценила ситуацию с нарушениями на выборах
Политика
00:58
Киев поставил условие подачи воды в Крым
Политика Конфликты
06:07
В России проходит Единый день голосования
Политика Статьи
00:09
Появились сообщения о новых ударах России по Идлибу
В мире
01:26
Грузовик протаранил кортеж Додона
В мире Происшествия
00:50
В России появился самый молодой губернатор
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение