Прогноз погоды: на Москву идут дожди

Синоптики сообщили, что российскую столицу ждет похолодание и пасмурная погода. Сегодня днем, 10 сентября, все еще будет солнечно, термометр покажет +21…+23 градуса. А вот ночью пройдет дождь. Осадки прогнозируются и во вторник.

«Облачно с прояснениями. По области местами небольшой дождь», — рассказывают в Гидрометцентре.

А вот в Санкт-Петербурге , наоборот, выглянет солнце. Осадков сегодня здесь не обещают. Воздух прогреется до +20 градусов.

Прогноз погоды на сегодня, 10 сентября, в городах России

Прогноз погоды в Казани: 17 °C, дождь. Ночью 8 °C, без осадков.

Прогноз погоды в Екатеринбурге: 12 °C, без дождя. Ночью 3 °C, без осадков.

Прогноз погоды в Нижнем Новгороде: 17 °C, дождь. Ночью 8°C, возможен дождь.

Прогноз погоды в Калининграде: 23 °C, возможен дождь. Ночью 13 °C, дождь.

Прогноз погоды в Новосибирске: 17 °C, дождь. Ночью 4 °C, дождь.

Прогноз погоды в Ростове-на-Дону: 27 °C, дождь. Ночью 17 °C, дождь.

Прогноз погоды в Краснодаре: 27 °C, дождь. Ночью 16 °C, дождь.

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