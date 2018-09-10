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Прогноз погоды: на Москву идут дожди
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Прогноз погоды: на Москву идут дожди 

Свободная пресса + ещё 1 1 час назад
Синоптики сообщили, что российскую столицу ждет похолодание и пасмурная погода. Сегодня днем, 10 сентября, все еще будет солнечно, термометр покажет +21…+23 градуса. А вот ночью пройдет дождь. Осадки прогнозируются и во вторник.
«Облачно с прояснениями. По области местами небольшой дождь», — рассказывают в Гидрометцентре.
А вот в Санкт-Петербурге, наоборот, выглянет солнце. Осадков сегодня здесь не обещают. Воздух прогреется до +20 градусов.
Прогноз погоды на сегодня, 10 сентября, в городах России
Прогноз погоды в Казани: 17 °C, дождь. Ночью 8 °C, без осадков.
Прогноз погоды в Екатеринбурге: 12 °C, без дождя. Ночью 3 °C, без осадков.
Прогноз погоды в Нижнем Новгороде: 17 °C, дождь. Ночью 8°C, возможен дождь.
Прогноз погоды в Калининграде: 23 °C, возможен дождь. Ночью 13 °C, дождь.
Прогноз погоды в Новосибирске: 17 °C, дождь. Ночью 4 °C, дождь.
Прогноз погоды в Ростове-на-Дону: 27 °C, дождь. Ночью 17 °C, дождь.
Прогноз погоды в Краснодаре: 27 °C, дождь. Ночью 16 °C, дождь.
Новости погоды: Прогноз погоды: Приамурье и Хабаровский край ждет резкое похолодание
Свободная пресса: последние новости
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