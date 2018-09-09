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Собянин вышел в лидеры на выборах мэра Москвы
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Собянин вышел в лидеры на выборах мэра Москвы 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Действующий мэр Москвы Сергей Собянин лидирует на выборах столичного градоначальника, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на данные экзитполов.
По предварительным подсчетам, Собянин набирает 74 процента голосов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Вадим Кумин (10 процентов), третье делят Михаил Дегтярев от ЛДПР и Илья Свиридов от «Справедливой России» (по 6 процентов). Пятерку замыкает представитель «Союза горожан» Михаил Балакин (2 процента).
Все избирательные участки на выборах мэра Москвы завершили свою работу в 22:00, после этого стала возможной публикация данных экзитполов. Согласно сведениям Мосгоризбиркома, к 20:00 явка на выборах в столице составила около 27,5 процента.
9 сентября в 80 регионах России прошло более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 миллионов человек. За голосованием следили более 120 тысяч наблюдателей.
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