Собянин вышел в лидеры на выборах мэра Москвы

Все избирательные участки на выборах мэра Москвы завершили свою работу в 22:00, после этого стала возможной публикация данных экзитполов. Согласно сведениям Мосгоризбиркома, к 20:00 явка на выборах в столице составила около 27,5 процента.

9 сентября в 80 регионах России прошло более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 миллионов человек. За голосованием следили более 120 тысяч наблюдателей.