Москвичей предупредили о нашествии каштановой моли

Жаркое лето привело к нашествию каштановой моли в Москве

Московские каштаны больше других деревьев пострадали от жаркой погоды в этом году из-за миграции вредителя — каштановой моли из южных регионов. Об этом журналистам в рамках II Климатического форума городов сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

"Если взять московские каштаны, то в этом году такая нехарактерная эпидемия [случилась] для нас: у нас нет моли каштановой, она приходит с южных регионов. В связи с тем, что было очень тепло в этом году, она смогла дойти до Москвы и стала уничтожать каштаны", — ответил он на вопрос ТАСС, как жаркое лето повлияло на зеленые насаждения города.

Кульбачевский добавил, что власти уже спланировали мероприятия, которые позволят спасти деревья.