Москвичей предупредили о нашествии каштановой моли

Московские каштаны больше других деревьев пострадали от жаркой погоды в этом году из-за миграции вредителя — каштановой моли из южных регионов. Об этом журналистам в рамках II Климатического форума городов сообщил глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
"Если взять московские каштаны, то в этом году такая нехарактерная эпидемия [случилась] для нас: у нас нет моли каштановой, она приходит с южных регионов. В связи с тем, что было очень тепло в этом году, она смогла дойти до Москвы и стала уничтожать каштаны", — ответил он на вопрос ТАСС, как жаркое лето повлияло на зеленые насаждения города.
Кульбачевский добавил, что власти уже спланировали мероприятия, которые позволят спасти деревья.
"Это не так страшно. Комплекс мер уже предусмотрен: надеюсь, на следующий год эти каштаны будут обработаны, и мы сохраним их в городе", — пояснил он.