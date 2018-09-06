Жара в Москве вызвала нашествие каштановой моли 

Жаркая погода летом в Москве привела к нашествию каштановой моли в городе, в связи с чем пострадали столичные каштаны. Об этом сообщил глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. Он отметил, что уже предусмотрен комплекс мер по защите каштанов от насекомых. А в следующем году деревья обработают заранее, чтобы ситуация не повторилась. Ранее сегодня в Гидрометцентре рассказали, что дожди начнутся в Москве со следующего вторника. До 11 сентября в столице сохранится ясная и теплая погода.