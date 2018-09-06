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Для отправляющихся со станции «Окружная» в Шереметьево пассажиров аэроэкспресса создадут отдельный тариф
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Для отправляющихся со станции «Окружная» в Шереметьево пассажиров аэроэкспресса создадут отдельный тариф 

Агентство «Москва» + ещё 7 5 часов назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе «Аэроэкспресс».
«Цена билетов на данный момент остается без изменений. В дальнейшем будет разработан специальный тариф для пассажиров, отправляющихся или прибывающих на станцию «Окружная», — отметили в пресс-службе.
При этом в компании пояснили, что на платформе «Окружная» оборудована клиентская зона «Аэроэкспресс» со стационарной кассой и билетопечатающими автоматами.
«Пассажиры смогут купить билеты для поездки по маршруту «станция Окружная — аэропорт Шереметьево», но при этом продажа билетов по маршруту «Окружная — Белорусский вокзал» не осуществляется», — сказали в пресс-службе.
Ранее в компании сообщили Агентству «Москва», что с 6 сентября аэроэкспрессы на Шереметьевском направлении будут делать остановку на платформе «Окружная». При этом время в пути следования от Белорусского вокзала до аэропорта и обратно не изменится и составит 35 минут. Поезда будут прибывать на промежуточную станцию через 13 минут после отправления с Белорусского вокзала и через 22 минуты после отправления из Шереметьево.
В компании также отметили, что первый аэроэкспресс из Москвы в Шереметьево останавливается на «Окружной» в 5:43, последний — в 0:43. Первый из Шереметьево — в 5:22, последний в 0:52
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