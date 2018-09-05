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И. Свиридов прибыл на площадь Тверская Застава для осмотра территории рядом с Белорусским вокзалом
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И. Свиридов прибыл на площадь Тверская Застава для осмотра территории рядом с Белорусским вокзалом 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Кандидат в мэры Москвы от партии «Справедливая Россия» Илья Свиридов прибыл на площадь Тверской заставы, чтобы осмотреть территорию рядом с Белорусским вокзалом, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Мы сейчас находимся на площади Тверская Застава и здесь видим, что власти Москвы приняли решение о строительстве бетонно-стеклянного монстра буквально в шаге от архитектурного ансамбля Белорусского вокзала, который уничтожит весь вид, всю архитектуру и гармонию этой точки на карте Москвы. Огромный торговый центр размером в более 20 тыс. кв. м по замыслу московских архитектурных властей должен появиться здесь. Я категорически против такой застройки. Это классический пример точечной застройки. Я считаю, что она должна быть отменена вообще в нашем городе», — сказал И. Свиридов.
По его словам, он, как кандидат в мэры, позаботится о том, чтобы отменить постройку торгового центра рядом с Белорусским вокзалом.
«Я добавляю этот адрес: площадь Тверская Застава, владение №3, в свою «Карту проблем Москвы» с тем, чтобы не допустить этой точечной застройки, которая закроет вид на такой памятник архитектуры, как Белорусский вокзал», — заключил И. Свиридов.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.
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