И. Свиридов прибыл на площадь Тверская Застава для осмотра территории рядом с Белорусским вокзалом

«Мы сейчас находимся на площади Тверская Застава и здесь видим, что власти Москвы приняли решение о строительстве бетонно-стеклянного монстра буквально в шаге от архитектурного ансамбля Белорусского вокзала, который уничтожит весь вид, всю архитектуру и гармонию этой точки на карте Москвы. Огромный торговый центр размером в более 20 тыс. кв. м по замыслу московских архитектурных властей должен появиться здесь. Я категорически против такой застройки. Это классический пример точечной застройки. Я считаю, что она должна быть отменена вообще в нашем городе», — сказал И. Свиридов.

По его словам, он, как кандидат в мэры, позаботится о том, чтобы отменить постройку торгового центра рядом с Белорусским вокзалом.

«Я добавляю этот адрес: площадь Тверская Застава, владение №3, в свою «Карту проблем Москвы» с тем, чтобы не допустить этой точечной застройки, которая закроет вид на такой памятник архитектуры, как Белорусский вокзал», — заключил И. Свиридов.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования — 9 сентября 2018 г.