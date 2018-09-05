Московское метро опровергло информацию о задымлении в вагоне на желтой линии

ОСКВА, 5 сентября. / ТАСС /. Московский метрополитен опроверг информацию СМИ о задымлении в вагоне на станции "Перово" Калининско-Солнцевской линии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

"Сегодня, 5 сентября 2018 года, в вагоне поезда, следовавшего по перегону между станциями "Новогиреево" и "Перово" Калининской линии, пассажир сообщил по экстренной связи машинисту о якобы случившемся задымлении. На станции "Перово" машинист оперативно осмотрел оборудование вагона, задымления и каких-либо неисправностей обнаружено не было. Пассажир к моменту осмотра оборудования уже покинул вагон. Движение на линии не останавливалось", — сказал собеседник агентства.

Ранее в некоторых СМИ со ссылкой на очевидцев появилась информация, что в 07:50 мск на перегоне между станциями метро "Новогиреево" и "Перово" пассажиры услышали хлопок, после чего началось задымление в вагоне.