Перевозки поездами «Сапсан» за восемь месяцев выросли на 9,2%

МОСКВА , 4 сентября. / ТАСС /. Ввысокоскоростными поездами «Сапсан», курсирующими между Москвой и Санкт-Петербургом , в январе — августе 2018 года было перевезено 3,7 млн пассажиров, что на 9,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщается в пресс-релизе РЖД, в августе 2018 года в «Сапсанах» было перевезено 565,5 тыс. пассажиров (+9,2% к августу 2017 года).

Услугой проезда в составе организованных групп пассажиров в «Сапсанах» в августе 2018 года воспользовались свыше 51 тыс. человек (+71%). Всего в январе-августе в составе организованных групп перевезено 157,1 тыс. пассажиров (+22%). Групповой тариф применяется при оформлении билетов для группы пассажиров (не менее 10 человек), следующих в одном поезде по одному маршруту с одной датой отправления.

В настоящее время между двумя городами ежесуточно курсируют до 15 пар поездов, которые перевозят в среднем более 15 тыс. пассажиров в сутки.