Аэроэкспрессы перевезли летом более 3,5 млн пассажиров

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», за летний сезон 2018 года «Аэроэкспресс» перевез более 3,5 млн пассажиров.

«За лето компания перевезла более 3,5 млн пассажиров, что на 6% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Самым популярным стало Шереметьевское направление, на котором число пассажиров увеличилось на 200 тыс. и составило порядка 1,5 млн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на рост пассажиропотока также повлиял Чемпионат мира по футболу. Так за время проведения ЧМ-2018 компания «Аэроэкспресс» перевезла более 1,5 млн пассажиров.

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