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Аэроэкспрессы перевезли летом более 3,5 млн пассажиров
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Аэроэкспрессы перевезли летом более 3,5 млн пассажиров 

Москва меняется + ещё 1 4 сентября 2018
Фото: Москва меняется
Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», за летний сезон 2018 года «Аэроэкспресс» перевез более 3,5 млн пассажиров.
«За лето компания перевезла более 3,5 млн пассажиров, что на 6% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Самым популярным стало Шереметьевское направление, на котором число пассажиров увеличилось на 200 тыс. и составило порядка 1,5 млн», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на рост пассажиропотока также повлиял Чемпионат мира по футболу. Так за время проведения ЧМ-2018 компания «Аэроэкспресс» перевезла более 1,5 млн пассажиров.
Сообщение Аэроэкспрессы перевезли летом более 3,5 млн пассажиров появились сначала на Москва Меняется.
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