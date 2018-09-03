В Курске перекроют пять улиц из-за ремонта подземного газопровода

Из-за ремонта участков подземного газопровода в Курске ограничат движение транспорта на нескольких улицах, сообщила пресс-служба мэрии.

4 сентября с 9.00 до 20.00 автомобилисты не смогут проехать в районе дома № 153 по улице Ильича, 5сентября с 9.00 до 20.00 — в районе дома № 36 по улице Бочаровской, 6 сентября с 9.00 до 20.00 — в районе дома №3 по улице Восточная, 7 сентября с 9.00 до 20.00 — в районе домов № 12-а и № 69 по улице Чапаева,10 сентября с 9.00 до 20.00 — на участке от дома № 12 до дома № 18 по улице 3-я Стрелецкая.