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В Курске перекроют пять улиц из-за ремонта подземного газопровода
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В Курске перекроют пять улиц из-за ремонта подземного газопровода 

АиФ + ещё 1 45 минут назад
Фото: АиФ
Из-за ремонта участков подземного газопровода в Курске ограничат движение транспорта на нескольких улицах, сообщила пресс-служба мэрии.
4 сентября с 9.00 до 20.00 автомобилисты не смогут проехать в районе дома № 153 по улице Ильича, 5сентября с 9.00 до 20.00 — в районе дома № 36 по улице Бочаровской, 6 сентября с 9.00 до 20.00 — в районе дома №3 по улице Восточная, 7 сентября с 9.00 до 20.00 — в районе домов № 12-а и № 69 по улице Чапаева,10 сентября с 9.00 до 20.00 — на участке от дома № 12 до дома № 18 по улице 3-я Стрелецкая.
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