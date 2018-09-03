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Погода на неделю: в Кировской области будет тепло
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Погода на неделю: в Кировской области будет тепло 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
По данным Gismeteo, ближайшая неделя будет теплой, вероятны дожди.
В понедельник и вторник синоптики обещают температуру от +10 до +19 градусов. Максимальная скорость ветра составит 6 м/с. Этот день будет солнечным.
В среду температура составит от +10 до +20 градусов, ветер — до 7 м/с. Утро будет солнечным, а днем небо затянут тучи.
В четверг немного потеплеет: от +12 до +20 градусов, скорость ветра — до 5 м/с. Погода весь день будет пасмурной.
В пятницу синоптики обещают температуру от +9 до +19 градусов, ветер до 4 м/с и небольшой дождь во второй половине дня.
Выходные ожидаются с переменной облачностью, небольшими дождями и сильным ветром (до 10 м/с). Температура составит +10 — +19 градусов в субботу и +10 — +15 в воскресенье.
Фото — m24.ru
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