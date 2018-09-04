Около 95 тыс. деревьев и 2 млн кустарников высадили в Москве за 5 лет

На территории Москвы за 5 лет высадили 95 тысяч деревьев и 2 миллиона кустарников в рамках городской акции «Миллион деревьев», сообщил во вторник руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский

«Если взять все пять лет акции, то мы высадили более 95 тысяч деревьев и более 2 миллионов кустарников. Озеленили примерно треть территории города», — сказал Кульбачевский в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что текущей сенью в столице высадят 9 тысяч деревьев и 180 тысяч кустарников.

Работы по озеленению в 2018 году в рамках акции начались в последней декаде апреля. Весной во дворах и на территориях объектов социальной сферы высадили 4,5 тысячи деревьев и 182 тысячи кустарников.

Акция «Миллион деревьев» — крупнейшая программа озеленения в городе, которая стартовала в 2013 году. Она курируется департаментом природопользования и охраны окружающей среды. Места для высадки деревьев и сорта растений выбирают москвичи.