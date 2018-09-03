Спрогнозирована явка на выборах мэра Москвы

Социологи спрогнозировали явку на выборах мэра Москвы

Из результатов опроса социологов следует, что интерес москвичей к выборам в последних числах августа соответствует уровню 2013 года.

При этом отмечается, что «избирательная кампания стала более заметной: только около четверти тех, кто не исключает возможность прийти на выборы (33 процента), говорят, что не видели агитационные материалы ни одного из кандидатов».