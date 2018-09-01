В Москве частично перекроют движение на время прощания с Кобзоном

МОСКВА , 1 сен — РИА Новости . Движение на Триумфальной площади в Москве будет частично перекрыто в первой половине дня 2 сентября в связи с церемонией прощания с Иосифом Кобзоном , сообщили в центре организации дорожного движения столицы (ЦОДД). Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с артистом пройдет в московском Концертном зале имени Чайковского, после чего он будет похоронен в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой. Согласно схеме, размещенной ЦОДД в микроблоге Twitter, участок Триумфальной площади при развороте с Большой Садовой улицы над Маяковским тоннелем будет полностью перекрыт с 9.00 до 15.00.