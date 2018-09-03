В столице значительно превышен уровень сероводорода

Уровень сероводорода в Москве в ночь на понедельник был превышен в 2,5 раза

Департамент природопользования Москвы опроверг сообщения о превышении уровня сероводорода в воздухе на юго-востоке города в 15 раз, превышение составило 2,5 раза, уточнили в пресс-службе ведомства.

"На сайте ГПБУ "Мосэкомониторинг" информация по загрязняющим веществам представлена в долях от критериев ВОЗ и в натуральных единицах (мг/м3). Информационными агентствами было взято значение 0,1187 (доли критерия ВОЗ), которое было разделено на предельно допустимый норматив, в итоге получив некорректное значение", — пояснили в департаменте.

По данным ведомства, в ночные и утренние часы с воскресенья на понедельник порог запаха сероводорода действительно был превышен на востоке и юго-востоке столицы, однако превышение наблюдалось в 2,5 раза, а не в 15 раз.

"Такое превышение находится на уровне, полностью безопасном для здоровья человека, а в настоящее время все показания соответствуют норме", — отметили в пресс-службе.

По данным Всемирной организации здравоохранения, небезопасным для человека является превышение уровня сероводорода в воздухе не менее чем в 300 раз.

Вместе с тем, по состоянию на 9 утра понедельника содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает норму, добавили в департаменте. Максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.

Так, вблизи автотрасс максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода –0,3 ПДКм.р., диоксид азота — 0,5 ПДКм.р., оксид азота — 0,4 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р. На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода –0,3 ПДКм.р., диоксид азота — 0,5 ПДКм.р., оксид азота — 0,1 ПДКм.р., приземный озон — 0,1 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — 0,2 ПДКм.р.