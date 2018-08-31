Собянин: Модернизация снизит вредные выбросы МНПЗ в 4 раза

Сергей Собянин осмотрел ход строительства новой высокотехнологичной установки переработки нефти "Евро+" Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне.

"Огромное количество людей, которые проживали вокруг этого завода, постоянно жаловались на тяжелую экологическую ситуацию, которая складывалась. Я благодарен руководству "Газпрома", что оно пошло на встречу, и в 2011 г. мы подписали соглашение о реконструкции Московского НПЗ, и это соглашение неукоснительно исполняется", — сказал Собянин.

Мэр отметил, что в реконструкцию вложили колоссальные ресурсы. Уже сегодня, по словам Собянина, выбросы в воду и атмосферу сократились в два раза.

"Я надеюсь, что в 2019 г., когда установка заработает уже на полную мощность, благодаря этой установке и другим мероприятиям выбросы в атмосферу уменьшатся еще в два раза", — подчеркнул Собянин.

Строительство высокотехнологичной установки переработки нефти "Евро+" является главным проектом второго этапа модернизации Московского НПЗ. При проектировании и строительстве комплекса используются передовые решения по организации первичных и вторичных процессов нефтепереработки.

В результате запуска установки Московский НПЗ в два раза повысит производительность, увеличит межремонтный срок и до 85 процентов увеличит глубину нефтепереработки. Кроме того, ввод в эксплуатацию "Евро+" позволит обеспечить столичный рынок дополнительным объемом высококачественного топлива стандарта Евро-5 и нарастить производство авиационного керосина для аэропортов Москвы.

По словам председателя правления ПАО "Газпром нефть" Александра Дюкова, начиная с 2011 года реализованы проекты по переходу завода на производство топлива Евро-5, строительству инновационных биологических очистных сооружений "Биосфера", внедрению первой в отрасли системы автоматизированного экологического мониторинга.