Водитель въехал в троллейбус на площади Маркса и скрылся с места ДТП

Сегодня, 1 сентября, в Ленинском районе Новосибирска неизвестный водитель въехал в троллейбус № 4.

«Водитель легковой совершил столкновение с троллейбусом и скрылся с места происшествия. Пострадавших нет», — сообщают в службе аварийных комиссаров «Альянс».

ДТП случилось в 14:20 рядом с домом по адресу Блюхера,1.

Через несколько часов на площади Маркса случилось ещё одно ДТП с троллейбусом № 4. На этот раз возле дома Покрышкина, 1.

«Hyundai не уступил троллейбусу, который двигался от остановки в своей полосе, пострадавших нет», — уточнили аваркомы.

А утром в аварию в Ленинском районе попал трамвай.

«Трамвай двигался по Троллейной в сторону площади Труда, «Тойота» по Титова со Станиславского не уступает дорогу, совершает столкновение с трамваем. Водитель «Тойоты» вину признал. Пострадавших нет», — передают в «Альянсе».