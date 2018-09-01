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Водитель въехал в троллейбус на площади Маркса и скрылся с места ДТП
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Водитель въехал в троллейбус на площади Маркса и скрылся с места ДТП 

ngs.ru + ещё 2 42 минуты назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 1 сентября, в Ленинском районе Новосибирска неизвестный водитель въехал в троллейбус № 4.
«Водитель легковой совершил столкновение с троллейбусом и скрылся с места происшествия. Пострадавших нет», — сообщают в службе аварийных комиссаров «Альянс».
ДТП случилось в 14:20 рядом с домом по адресу Блюхера,1.
Через несколько часов на площади Маркса случилось ещё одно ДТП с троллейбусом № 4. На этот раз возле дома Покрышкина, 1.
«Hyundai не уступил троллейбусу, который двигался от остановки в своей полосе, пострадавших нет», — уточнили аваркомы.
А утром в аварию в Ленинском районе попал трамвай.
«Трамвай двигался по Троллейной в сторону площади Труда, «Тойота» по Титова со Станиславского не уступает дорогу, совершает столкновение с трамваем. Водитель «Тойоты» вину признал. Пострадавших нет», — передают в «Альянсе».
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