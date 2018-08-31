Мэрия Новосибирска рассчитывает на двойной рост финансирования транспортной инфраструктуры

НОВОСИБИРСК , 31 августа. / ТАСС /. Финансирование транспортной инфраструктуры Новосибирска должно увеличиться в 2-2,5 раза, до 10 млрд рублей в год из разных бюджетных источников. Такой рост заложен в разработанной администрацией города программе комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2030 года, сообщил в пятницу журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть

"Из бюджетов всех уровней на развитие транспортной инфраструктуры сегодня мы направляем около 4 млрд рублей ежегодно. В программе мы планируем увеличить эти цифры в 2,5 раза для того, чтобы развивать город Новосибирск. До 8-10 млрд рублей", — сказал он.

Финансирование предполагается из бюджетов трех уровней: федерального, регионального и муниципального. Оно будет направлено на текущее содержание старых и строительство новых дорог, мостов, развязок и прочее. Схема развития транспортной инфраструктуры города до 2030 года представлена в специальной программе, которая в пятницу была подписана мэром и далее должна пройти рассмотрение Советом Депутатов Новосибирска.

Мэр сообщил, что в основе программы — задача пересадить большее число новосибирцев на общественный транспорт. По его данным, сейчас в часы пик им пользуются меньше 50% горожан. «Если автомобилизация будет такими же темпами развиваться и дальше, то мы получим очень плачевный результат в Новосибирске — полный ступор на его улицах», — опасается он.

Программа предусматривает введение сетевого тарифа, увеличение протяженности выделенных полос для транспорта, упорядочение парковок, расширение трамвайной сети с 65 до 90 километров. Планируется построить 57 км новых дорог и реконструировать старые.