Собянин анонсировал открытие детсадов в ТиНАО

Четыре детских сада откроются в ближайшие дни в четырех поселениях ТиНАО. Они смогут принять более 800 юных москвичей, сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter. По словам мэра новые детские сады начнут работу в Щербинке, а также в поселениях Рязановское, Кокошкино и Филимонковское. Они примут в общей сложности 820 малышей, уточнил Собянин.
"Так постепенно решаем вопрос нехватки детсадов в ТиНАО, где рождается много малышей", − подчеркнул он.
Сразу 4 детских сада откроются на днях в Новой Москве: в Щербинке, поселениях Рязановское, Кокошкино и Филимонковское. В общей сложности они примут 820 малышей. Так постепенно решаем вопрос нехватки детсадов в #ТиНАО, где рождается много малышей. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 августа 2018 г.
Ранее главный архитектор столицы Сергей Кузнецов рассказал, что с начала года Москомархитектура утвердила проекты 34 детских садов. По словам Кузнецова, 11 детских садов появятся в ТиНАО, в поселениях Сосенское, Внуковское, Рязановское и Московский, четыре построят в Северном административном округе. пять в районах Свиблово, Северный, Марьина роща, Ярославский. Еще пять садов откроются на северо-западе столицы — в Щукино, Митино и Покровском-Стрешневе.