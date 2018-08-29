Собянин анонсировал открытие детсадов в ТиНАО

Сразу 4 детских сада откроются на днях в Новой Москве: в Щербинке, поселениях Рязановское, Кокошкино и Филимонковское. В общей сложности они примут 820 малышей. Так постепенно решаем вопрос нехватки детсадов в #ТиНАО, где рождается много малышей. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 29 августа 2018 г.