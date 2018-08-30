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Детские поликлиники перевели в усиленный режим
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В Москве детские поликлиники перевели в усиленный режим 

РИА Новости + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Детские поликлиники в Москве будут работать в усиленном режиме до 16 сентября в связи с началом учебного года, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"С 20 августа по 16 сентября детские поликлиники работают в усиленном режиме. В каждой открыт дополнительный кабинет, где врачи принимают маленьких пациентов без выходных", — говорится в сообщении.
Педиатры осматривают ребенка, после чего выдают справку, что по состоянию здоровья он может посещать образовательное учреждение, детский сад или секцию, а при необходимости направляют его к узкопрофильному специалисту.
Как сообщается, за первую неделю усиленного режима работы в детских поликлиниках столицы было оформлено почти 22 тысячи справок для школ, дошкольных учреждений и спортивных секций, из них около 2 тысяч в выходные дни.
По данным руководителя департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, которые приводятся на сайте, для удобства москвичей в усиленном режиме функционирует почти 340 кабинетов выдачи справок и направлений, более 170 из них были открыты дополнительно, прием в кабинетах ведут 570 врачей.
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