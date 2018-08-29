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На Поклонной горе пройдёт фестиваль «Народы Москвы»
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На Поклонной горе пройдёт фестиваль «Народы Москвы» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
В рамках XVI Московского фестиваля прессы на Поклонной горе 1 сентября пройдёт фестиваль «Народы Москвы».
Праздник национальных культур организован газетой «Вечерняя Москва» совместно с Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.
Фестиваль объединит представителей самых разных национальностей, конфессий, взглядов и станет незабываемым шоу, полным музыки и энергии, грандиозным подарком для москвичей
На фестивале будут присутствовать творческие коллективы и представители из Осетии, Армении, Тувы, Грузии, Мордовии, казачий коллектив, цыганский коллектив и другие.
Также в фестивале лично примут участие официальные представители республик, руководители и представители народностей и диаспор, проживающих в Москве, а также руководители Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Организатором масштабного социально значимого мероприятия выступает главная городская газета «Вечерняя Москва», что подчеркивает высокую значимость тематики для информационного поля столицы.
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