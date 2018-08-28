Ещё
В здании Московского монетного двора произошел пожар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В здании Московского монетного двора произошел пожар 

РИА Новости + ещё 7 28 августа 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Небольшой пожар возник в здании Московского монетного двора, спасатели уже ликвидировали возгорание, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Было возгорание мебели на площади двух квадратных метров в административном здании, расположенном по адресу: улица Даниловский вал, 1, строение 1. Уже ликвидировали", — сказал собеседник агентства.
В минувшую пятницу произошел пожар в Центральном банке РФ на Неглинной улице в центре Москвы на площади 30 квадратных метров, никто не пострадали.
Последние новости
Умер Иосиф Кобзон Голикова: во сколько обойдется выход женщин на пенсию в 60 лет В Киеве объяснили, почему украинцам надо перевезти родственников из РФ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Иосиф Кобзон380
Умер Иосиф Кобзон174
Владимир Меньшов госпитализирован20
Российские пенсии сравнили с мировыми969
Табаков лишил детей наследства21
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
01:00
Андреева публикует романтические снимки с мужем
Шоу-бизнес
00:32
Лукашенко согласовал встречу с Путиным
Политика
05:11
Пока вы спали: в России начнут новую «стройку века»
Общество
02:53
Табаков лишил детей наследства
Шоу-бизнес
01:02
Владимир Меньшов госпитализирован
Шоу-бизнес Общество
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение