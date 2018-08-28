В здании Московского монетного двора произошел пожар 

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Небольшой пожар возник в здании Московского монетного двора, спасатели уже ликвидировали возгорание, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Было возгорание мебели на площади двух квадратных метров в административном здании, расположенном по адресу: улица Даниловский вал, 1, строение 1. Уже ликвидировали", — сказал собеседник агентства.
В минувшую пятницу произошел пожар в Центральном банке РФ на Неглинной улице в центре Москвы на площади 30 квадратных метров, никто не пострадали.