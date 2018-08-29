Москвичей попросили запастись водой

МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи с повышением температуры воздуха днём 29 августа в Москве.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет 29 августа в период с 12:00 до 18:00 часов в отдельных районах Москвы ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30..31°С», — отмечается в сообщении.
В ведомстве рекомендовали избегать перегрева на солнце и пить больше воды.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра передавала, что 29 августа в Москве ожидается до +29 °С.