Москвичей попросили запастись водой

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МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за жары в Москве 

RT на русском 2 часа назад
МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи с повышением температуры воздуха днём 29 августа в Москве.
>> Вторник стал самым жарким днем в августе
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет 29 августа в период с 12:00 до 18:00 часов в отдельных районах Москвы ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30..31°С», — отмечается в сообщении.
В ведомстве рекомендовали избегать перегрева на солнце и пить больше воды.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра передавала, что 29 августа в Москве ожидается до +29 °С.
RT на русском: последние новости
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