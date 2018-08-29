Москвичей попросили запастись водой

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за жары в Москве

МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи с повышением температуры воздуха днём 29 августа в Москве

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет 29 августа в период с 12:00 до 18:00 часов в отдельных районах Москвы ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30..31°С», — отмечается в сообщении.

В ведомстве рекомендовали избегать перегрева на солнце и пить больше воды.