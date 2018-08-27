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Праздник правил дорожного движения посетили юные жители столицы
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Праздник правил дорожного движения посетили юные жители столицы 

Управа района Якиманка 3 часа назад
Фото: Управа района Якиманка
Праздник «Безопасная столица» прошел для юных жителей столицы 25 августа на территории парка культуры и отдыха «Красная Пресня».
Мероприятие посвятили правилам дорожного движения.
— Здесь так много всяких активностей и для маленьких детей, и для взрослых. Можно отдохнуть всей семьей. Проект очень хорош тем, что он привлекает внимание москвичей к самому главному — к безопасности, — поделилась депутат Московской городской Думы Вера Шастина.
Отметим, что в рамках праздника участники узнали больше о профессии пожарный и посидели в его машине. Кроме того, ребята получили детские права, после того как сдали экзамен на специальной площадке под присмотром инспектора.
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