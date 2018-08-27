Праздник правил дорожного движения посетили юные жители столицы

Праздник «Безопасная столица» прошел для юных жителей столицы 25 августа на территории парка культуры и отдыха «Красная Пресня».

Мероприятие посвятили правилам дорожного движения.

Вера Шастина. — Здесь так много всяких активностей и для маленьких детей, и для взрослых. Можно отдохнуть всей семьей. Проект очень хорош тем, что он привлекает внимание москвичей к самому главному — к безопасности, — поделилась депутат Московской городской Думы

Отметим, что в рамках праздника участники узнали больше о профессии пожарный и посидели в его машине. Кроме того, ребята получили детские права, после того как сдали экзамен на специальной площадке под присмотром инспектора.