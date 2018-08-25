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В Москве появится новое транспортное кольцо
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В Москве появится новое транспортное кольцо 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
В ближайшие пять лет в столице будет достроено «хордовое кольцо», сообщает сайт, посвященный градостроительной политике города Москвы.
Проект юго-восточной хорды Москвы, по словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, появится до конца года.
«Мы до конца года подготовим проект юго-восточной хорды, которая фактически свяжет северо-восточную хорду и южную рокаду. Таким образом, из трех хорд и одной рокады будет образовано скоростное магистральное транспортное кольцо», — пояснил Хуснуллин.
Он также отметил, что строительство северо-западной хорды фактически завершено, работы же по строительству северо-восточной хорды и южной рокады предполагается закончить в ближайшие годы. Точные сроки пока не обозначены, по предварительным оценкам, это ближайшие пять лет.
Комментарии2  Ещё 9 источников 
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