В Москве появится новое транспортное кольцо

В ближайшие пять лет в столице будет достроено «хордовое кольцо», сообщает сайт, посвященный градостроительной политике города Москвы

Проект юго-восточной хорды Москвы, по словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, появится до конца года.

«Мы до конца года подготовим проект юго-восточной хорды, которая фактически свяжет северо-восточную хорду и южную рокаду. Таким образом, из трех хорд и одной рокады будет образовано скоростное магистральное транспортное кольцо», — пояснил Хуснуллин.

Он также отметил, что строительство северо-западной хорды фактически завершено, работы же по строительству северо-восточной хорды и южной рокады предполагается закончить в ближайшие годы. Точные сроки пока не обозначены, по предварительным оценкам, это ближайшие пять лет.