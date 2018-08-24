Москвичей предупредили о приходе осенней хандры

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В центре Москвы ограничат движение во время фестиваля "Спасская башня"

Первый в России аквариум с рыбами-роботами появился на ВДНХ

Парк "Зарядье" вошел в ежегодный рейтинг лучших мест в мире по версии журнала Time