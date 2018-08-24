Москвичей предупредили о приходе осенней хандры 

В столичном департаменте здравоохранения предупредили о приходе осенней хандры, передает Агентство "Москва".
Как сообщил главный специалист по психологическому здоровью департамента здравоохранения столицы Георгий Костюк, существует весеннее и осеннее обострения аффективных расстройств.
Осень с ее дефицитом солнца и опавшей увядающей листвой создает депрессивную предрасположенность у эмоциональных людей. Согласно эпидемиологическим данным, как и в городах Европы, в Москве от депрессии страдает порядка 6% населения, но они не обращаются за помощью.
"Надо понимать, что депрессия — это базовая причина наркологической патологии, суицидального поведения и является почвой для многих соматических заболеваний", — сказал Костюк.