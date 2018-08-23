В Гончаровском парке выберут самую нарядную детскую коляску

Семейный праздник под названием «Парад колясок» пройдет в Гончаровском парке. Всех желающих ждут 25 августа.

— В 15.00 группа молодых мам с детьми в возрасте около одного года соберется в беседке у пруда в Гончаровском парке и примет участие в параде украшенных детских колясок. По результатам голосования участницам будут присуждены призовые места. В 16.00 для участников соревнования пройдут викторина, анимация и фотосессия на память, а в шахматном домике для всех гостей парка — мастер-классы по правополушарному рисованию, цигун и хореографии, — сообщила PR-менеджер парка Светлана Мурси.

Мероприятия пройдут с 15.00 до 18.00. Напомним, адрес Гончаровского парка — ул. Руставели, вл. 7. Вход свободный. (ак)