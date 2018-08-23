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В Гончаровском парке выберут самую нарядную детскую коляску
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В Гончаровском парке выберут самую нарядную детскую коляску 

Управа Бутырского района города Москвы 11 часов назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Семейный праздник под названием «Парад колясок» пройдет в Гончаровском парке. Всех желающих ждут 25 августа.
— В 15.00 группа молодых мам с детьми в возрасте около одного года соберется в беседке у пруда в Гончаровском парке и примет участие в параде украшенных детских колясок. По результатам голосования участницам будут присуждены призовые места. В 16.00 для участников соревнования пройдут викторина, анимация и фотосессия на память, а в шахматном домике для всех гостей парка — мастер-классы по правополушарному рисованию, цигун и хореографии, — сообщила PR-менеджер парка Светлана Мурси.
Мероприятия пройдут с 15.00 до 18.00. Напомним, адрес Гончаровского парка — ул. Руставели, вл. 7. Вход свободный. (ак)
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