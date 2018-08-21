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Движение двух электричек частично отменено на Белорусском направлении
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Движение двух электричек частично отменено на Белорусском направлении 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
На Белорусском направлении Московской железной дороги частично отменили движение двух пригородных поездов, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК» в Twitter.
"Белорусское направление. Частичная отмена: поезд номер 6620 Одинцово-Москва на участке Кунцево-Москва, поезд номер 6919 Москва-Усово на участке Москва-Кунцево", — говорится в сообщении.
Поезд номер 6620 Одинцово-Москва задерживается на 1 час 15 минут.
Ранее сообщалось, что два пригородных и один пассажирский поезд задерживаются на Казанском направлении МЖД из-за сбоя в системе регулирования движения. Диспетчеры организовали пропуск поездов со снижением скорости.
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