Движение двух электричек частично отменено на Белорусском направлении

На Белорусском направлении Московской железной дороги частично отменили движение двух пригородных поездов, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК» в Twitter.

"Белорусское направление. Частичная отмена: поезд номер 6620 Одинцово-Москва на участке Кунцево-Москва, поезд номер 6919 Москва-Усово на участке Москва-Кунцево", — говорится в сообщении.

Поезд номер 6620 Одинцово-Москва задерживается на 1 час 15 минут.

Ранее сообщалось, что два пригородных и один пассажирский поезд задерживаются на Казанском направлении МЖД из-за сбоя в системе регулирования движения. Диспетчеры организовали пропуск поездов со снижением скорости.