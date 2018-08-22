В Самаре мигранта подозревают в домогательствах к 4-летней девочке в детском саду 

Инцидент произошёл на территории детского садика, закрытого на ремонт
В Самаре правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту домогательств к малолетнему ребёнку на территории детского сада.
Инцидент произошёл в одном из зданий на улице Партизанской. Подозреваемый — 52-летний уроженец Узбекистана — совершил действия сексуального характера в отношении девочки 2014 года рождения. Прокуратура и полиция проверяют детали происшествия.
— Это был ребёнок сотрудника детского сада. Сам садик закрыт на ремонт. Иностранные граждане проводили там ремонтные работы. Ответственность грозит не только жителю Узбекистана, но и директору учреждения, по вине которого стала возможна подобная ситуация, — рассказали в прокуратуре Самарской области.