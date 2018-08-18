Массовые свадьбы пройдут в Москве в «день трех восьмерок»

Волна свадеб именно 18 августа объясняется просто — молодожены верят в «магию» чисел, которая в этом году будет особенно заметна в субботу.

В «день трех восьмерок», 18 августа, в Москве пройдут массовые свадьбы. Как рассказали в столичном управлении ЗАГС, в субботу в городе вступят в брак более тысяч пар.

Австрии Кроме того, ожидается, что волна свадеб пройдет по всей России 18 и 28 августа. Как отмечают сотрудники ЗАГС, такая массовость объясняется «красивой» датой с повторяющимися цифрами. При этом в «день трех восьмерок» сыграет свадьбу и глава МИД Карин Кнайсль , торжественное мероприятие которой посетит российский президент Владимир Путин

«Привязать день свадьбы к красивой дате — естественное желание молодоженов. Магия цифры 8, олицетворяющей гармонию и бесконечность, придает молодым дополнительную уверенность в том, что они построят счастливую семью», — цитирует РИА Новости слова начальника управления ЗАГС Москвы Ирины Муравьевой.

А вот в прошлом году в «день трех семерок» в Москве заключили брак 1040 пар. В 2018 году на новую «магическую» дату было подано заявлений больше — 1205.

Между тем еще одна «красивая» дата — 8 августа 2018 года, оказалась невостребованной потому, что число выпало на среду.