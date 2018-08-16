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В роддомах начали выдавать свидетельства о рождении
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Свидетельство о рождении ребенка начали выдавать при выписке в 13 роддомах Москвы 

ТАСС 16 августа 2018
Фото: ТАСС
Свидетельство о рождении ребенка начали выдавать при выписке в 13 роддомах Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Свидетельства о рождении ребенка стали выдавать в 13 родильных домах департамента здравоохранения Москвы. Теперь родители, которые определились с именем малыша, могут получить важный документ прямо при выписке из роддома", — говорится в сообщении.
Чтобы получить свидетельство о рождении прямо в роддоме нужно иметь с собой заявление, которое выдают в больнице, предоставить оригинал паспорта, для супругов — свидетельство о заключении брака, а также приложить выданную в роддоме медицинскую справку о рождении ребенка.
"Это очень удобная услуга для родителей. Медицинский персонал все сделает сам, необходимо лишь предоставить определенный комплект документов и при выписке просто получить свидетельство о рождении ребенка. Впервые такая услуга появилась в октябре прошлого года в пяти роддомах", — приводится на портале комментарий руководителя департамента здравоохранения Алексея Хрипуна.
Данная услуга уже доступна в 13 родильных домах Москвы, например в городской клинической больнице им. Кончаловского, в городской клинической больнице № 15 им. Филатова, в Центре планирования семьи и репродукции. В дальнейшем планируется, что свидетельство о рождении родители смогут получить при выписке во всех роддомах столицы.
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